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El freni çekilmeden bırakılan otomobil cadde boyu ilerleyip tarlaya uçtu

Elazığ’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, cadde boyu metrelerce ilerleyip tarlaya uçtu. O anlar kameralara yansıdı.

El freni çekilmeden bırakılan otomobil cadde boyu ilerleyip tarlaya uçtu

Olay, Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden bırakılan otomobil aniden hareket etti. Geri geri ilerleyerek caddeye giren araç, refüje çarparak uzun bir süre caddede ilerledi.

El freni çekilmeden bırakılan otomobil cadde boyu ilerleyip tarlaya uçtu 1

EL FRENİNİ ÇEKMEDİĞİ ARAÇ CADDE BOYU KAYDI

Ardından kaldırıma çıkan araç, tarlaya girerek durabildi. Kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü ise aracın üzerine doğru geldiğini görünce geri manevra yaptı. O anda başka bir aracın ve yayanın geçmemesi facianın önüne geçti. Yaşanan olay kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
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