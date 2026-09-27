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Manisa'da traktör devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Manisa’nın Demirci ilçesinde tarla yolunda kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Manisa'da traktör devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Demirci ilçesi Hırkalı Mahallesi Ali Pınar mevkisinde meydana geldi. Süleyman Bilgiç (65) yönetimindeki 45 ADZ 005 plakalı traktör, tarla yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Manisa da traktör devrildi: 2 ölü, 3 yaralı 1

MANİSA'DAKİ TRAKTÖR KAZASINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Gülizar Akgün'ün (60) yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen traktörün altında sıkışan diğer yaralılar ise çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan Seher Bilgiç (51), Nisa Su Bilgiç (10), Fadime Bilgiç (62) ve sürücü Süleyman Bilgiç (65), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Seher Bilgiç de hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Manisa da traktör devrildi: 2 ölü, 3 yaralı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan Nisa Su Bilgiç Salihli Devlet Hastanesine, Fadime Bilgiç ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücü Süleyman Bilgiç'in tedavisinin ise Demirci Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kaza
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