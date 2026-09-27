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Tekmelediler ama pes etmedi: Mucize hırsızları püskürttü

Küçükçekmece’de bir siteye giren 4 kadın şüpheli, 12’nci kattaki dairenin kapısını açmayı başardı ancak karşılarında evin 8 yıllık kedisi “Mucize”yi buldu. Yaklaşık 45 dakika boyunca eve girmeye çalışan şüphelilere pati atarak direnen Mucize, tekmelenmesine rağmen geri çekilmedi ve hırsızlık girişimini engelledi.

Tekmelediler ama pes etmedi: Mucize hırsızları püskürttü

Küçükçekmece'de sitedeki binanın 12'nci katındaki daireye girmeye çalışan 4 kadın şüpheli, kapısını zorlayarak açtıkları daireye, ailenin 8 yıldır beslediği 'Mucize' isimli kedinin pati atarak tepki göstermesi üzerine giremedi. Şüphelilerin kaçtığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin sahibi Bahar Dada, "O gün kedimin yaşamış olduğu o stres, o psikolojik savaş onun için çok zor olmuştur. Her şeye rağmen o kapıyı açtırmamış. Kapının önünde tutmuş. İki buçuk yaşında bir kızım var. O bile, o duygu yoğunluğunda ona sarılıp çok teşekkür ediyorum, 'Mucize' bizim evi koruduğun için dedi" ifadelerini kullandı.

Tekmelediler ama pes etmedi: Mucize hırsızları püskürttü 1

Olay, 24 Eylül Perşembe günü Halkalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 4 kadın şüpheli, hırsızlık amacıyla bir siteye girdi. Sitedeki bir daireyi soyduktan sonra 12'nci katta oturan Dada çiftinin evine yönelen şüpheliler, çiftin evde olmamasını fırsat bilerek kapıyı açtı. Ancak şüpheliler, içeride beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Ailenin 8 yıldır beslediği 'Mucize' isimli kedi, içeri girmeye çalışan kadınlara pati atarak direndi. Yaklaşık 45 dakika boyunca defalarca eve girmeyi deneyen şüpheliler, kedinin tepkisi karşısında eldiven takıp kediye tekme atarak içeri girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kedinin direnişi karşısında pes eden şüpheliler, binadan ayrıldı.

Tekmelediler ama pes etmedi: Mucize hırsızları püskürttü 2

'ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM MUCİZE'

Kedinin sahibi Bahar Dada, "Perşembe günü bu olay yaşanmış. Cuma günü ben evde bir kaybımın olduğunu fark ettim. Cumartesi günü sitenin mesaj grubundan görüntüler paylaşıldı.

Tekmelediler ama pes etmedi: Mucize hırsızları püskürttü 3

10'uncu kata girilmiş, bir hırsızlık olmuş. Giriş çıkışlarda lütfen daha dikkatli olun diye. Ben de paylaşımları görünce kaybımın olduğunu da bildiğim için bizim eve de girmiş olabileceklerini düşündüm. Site yönetiminden bizim katın görüntülerini istedim. Görüntüleri izlediğimde kanım dondu. 4 kere bizim kapı açılmış ve dördüncüde girmeye çalışıyorlar ama her seferinde Mucize püskürtüyor onları. Mucize benim kedim. 8 yıldır beslediğim kedim. Normal şartlarda çok sevimli bir kedi değildir. Veterinerler bile 'Bahar Hanım, lütfen buna kedi demeyin. Bu bir aslan yavrusu' vesaire derler. Ona çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evimi koruyup evimin muhafızı olduğu için" diye konuştu.

Tekmelediler ama pes etmedi: Mucize hırsızları püskürttü 4

'HER ŞEYE RAĞMEN KAPIYI AÇTIRMAMIŞ'

Kedisi Mucize'nin her şeye rağmen hırsızları içeri almadığını söyleyen Dada, "Bu görüntüleri izlediğimde, bunu öğrendiğimde çok üzüldüm. O gün kedimin yaşamış olduğu o stres, o psikolojik savaş onun için çok zor olmuştur. Her şeye rağmen o kapıyı açtırmamış. Kapının önünde tutmuş. Görüntüleri izlediğimde koşa koşa ben yukarıya çıktım. O kadar candan, içten bir şekilde ona sarılıp öptüm. O kadar çok teşekkür ettim ki. İki buçuk yaşında bir kızım var. O bile, o duygu yoğunluğunda ona sarılıp çok teşekkür ediyorum, 'Mucize, bizim evi koruduğun için' dedi. Bu çok başka bir şeydi. O kadar çok teşekkür ettim ki ona. İyi ki var" dedi.

KEDİNİN HIRSIZLIĞI ENGELLEDİĞİ ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık girişimi ve kedinin mücadelesi sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin siteye girdikten sonra dairenin kapısını açmaları ve kedinin içeri girmelerini engellediği anlar yer alıyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece hırsızlık
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