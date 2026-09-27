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Trump: "Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün gece Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık. Bu miktar savaştan önce çıkardığımızdan daha fazla" dedi.

Trump: "Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık"

ABD ile İran arasındaki çatışmalar, yalnızca iki ülkenin karşılıklı saldırılarıyla sınırlı kalmayarak, bölgedeki deniz taşımacılığını da doğrudan etkiliyor.

Trump: "Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık" 1

TRUMP'TAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI: 'RAKOR MİKTAR' DEDİ

Petrol tankerlerinin hedef alınması ve bölgedeki gemi trafiğinin aksaması, küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip boğazdaki hareketliliği daha da sınırlıyor.

Trump: "Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık" 2

"SAVAŞTAN ÖNCE ÇIKARDIĞIMIZDAN DAHA FAZLA"

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün gece Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık. Bu miktar savaştan önce çıkardığımızdan daha fazla" dedi.

ABD Başkanı, petrol fiyatlarının "İran teslim olur olmaz, savaş biter bitmez" düşeceğini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd Hürmüz Boğazı
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