Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Çıtlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Sefa Çetin (62) idaresindeki 48 M 9974 plakalı otomobile, S.Ş. yönetimindeki 06 DHL 747 plakalı otomobil çarptı.

MUĞLA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır hasar meydana gelirken, 2 çocuk babası Sefa Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 06 DHL 747 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ş. ise yaralandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALIMUĞLA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır