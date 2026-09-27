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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Çıtlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Sefa Çetin (62) idaresindeki 48 M 9974 plakalı otomobile, S.Ş. yönetimindeki 06 DHL 747 plakalı otomobil çarptı.

Muğla da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 1

MUĞLA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır hasar meydana gelirken, 2 çocuk babası Sefa Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 06 DHL 747 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ş. ise yaralandı.

Muğla da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 2

1 ÖLÜ, 2 YARALIMUĞLA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
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