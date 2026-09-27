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Sıfır araç alanlar dikkat: Yargıtay’dan emsal karar

Sıfır kilometre satın aldığı otomobilin tavanındaki boya kabarması nedeniyle mahkemeye başvuran tüketici haklı bulundu. Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, üretimden kaynaklanan boya kusurunun “gizli ayıp” olduğuna hükmederek aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönündeki kararı oy birliğiyle onadı.

Sıfır araç alanlar dikkat: Yargıtay’dan emsal karar

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, sıfır kilometre satın alınan otomobilin tavanındaki üretim kaynaklı boya kusurunun 'gizli ayıp' olduğuna hükmedip, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin kararı onadı.

ŞİRKET TALEBİ KABUL ETMEDİ

İzmir'de, Ocak 2020'de 246 bin 975 lira 36 kuruşa sıfır kilometre otomobil satın alan tüketici, aracın tavanında oluşan boya kabarmasının garanti kapsamında giderilmesini talep etti. Şirket ise hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını belirterek, talebi kabul etmedi.

Sıfır araç alanlar dikkat: Yargıtay’dan emsal karar 1

Bunun üzerine araç sahibi, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, tavan boyasındaki kusurların, boya sürecinden kaynaklandığı ve imalat hatası olduğu tespit edildi. Mahkeme, tüketicinin ayıplı aracı bu haliyle kullanmaya mecbur bırakılamayacağını belirterek, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

Sıfır araç alanlar dikkat: Yargıtay’dan emsal karar 2

KARAR ONANDI

Davalıların karara itirazı üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi, araçtaki ayıbın oluşmasında tüketicinin kusurunun bulunmadığı, sorunun dış etkenlerden değil üretimden kaynaklandığını ve aracın sıfır araçtan beklenen özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönündeki kararı yerinde buldu.

Kararın davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire; araçtaki ayıbın 'gizli ayıp' niteliğinde olduğunu, bilirkişi heyetinin otomotiv öğretim üyesi ve kimya yüksek mühendisinden oluştuğunu, incelemenin boya kalınlık test cihazıyla yapıldığını, ayıbın süresi içerisinde bildirildiğini ve tüketicinin aracı mevcut ayıbıyla kabul etmeye zorlanamayacağını belirtti. Daire ayrıca, dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığına dikkat çekti. Yargıtay, davalıların temyiz itirazlarını reddederek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi kararını oy birliğiyle onadı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Araç
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