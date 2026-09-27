Manisa’da alzaymır hastası kadının cesedi su kuyusunda bulundu

Alınan bilgiye göre, Salihli’nin Gökeyüp Mahallesi Sarısu mevkiinde bir su kuyusunda kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ALZAYMIR HASTASI KADINDAN ACI HABER

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 5 metre derinliğindeki kuyudaki cansız bedenin dünden beri kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Hatice Aydın’a (86) ait olduğu belirlendi.



CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

Aydın’ın cansız bedeni, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır