HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep'te kan donduran olay! Evde tartıştığı arkadaşını öldürdü ardından intihar etti

Gaziantep'te bir şahıs, evinde konuşmak için buluştuğu arkadaşını silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, iki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'te kan donduran olay! Evde tartıştığı arkadaşını öldürdü ardından intihar etti

Olay, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.B. (52), konuşmak için arkadaşı Çağlar K. (58) ile kendi evinde buluştu. Buluşmanın ardından ikili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı.

Gaziantep te kan donduran olay! Evde tartıştığı arkadaşını öldürdü ardından intihar etti 1

GAZİANTEP'TE CİNAYET! ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında S.B., evde bulunan tabanca ile arkadaşı Çağlar K'yü vurduktan sonra aynı silahla kendini başından vurdu. Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep te kan donduran olay! Evde tartıştığı arkadaşını öldürdü ardından intihar etti 2

İKİ ŞAHSIN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, S.B. ile Çağlar K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alzaymır hastası kadının cesedi su kuyusunda bulunduAlzaymır hastası kadının cesedi su kuyusunda bulundu
Ağabeyine çarptıktan sonra aracıyla çukura uçmuştu: TutuklandıAğabeyine çarptıktan sonra aracıyla çukura uçmuştu: Tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' talimatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.