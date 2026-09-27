Gaziantep'te kan donduran olay! Evde tartıştığı arkadaşını öldürdü ardından intihar etti

Olay, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.B. (52), konuşmak için arkadaşı Çağlar K. (58) ile kendi evinde buluştu. Buluşmanın ardından ikili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı.

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Tartışma sırasında S.B., evde bulunan tabanca ile arkadaşı Çağlar K'yü vurduktan sonra aynı silahla kendini başından vurdu. Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ ŞAHSIN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, S.B. ile Çağlar K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır