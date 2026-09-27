Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında ifade veren Pana Film Direktörü Karademir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Pana Film Direktörü İhsan Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
27.09.2026 18:51
+
Yorum Yap
+
Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. İfadesi sonrası Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum