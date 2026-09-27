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Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında ifade veren Pana Film Direktörü Karademir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Pana Film Direktörü İhsan Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında ifade veren Pana Film Direktörü Karademir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. İfadesi sonrası Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında ifade veren Pana Film Direktörü Karademir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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adli kontrol kurtlar vadisi Kaşif Kozinoğlu
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