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Ankara'da selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta bir binanın duvarı yıkılırken, olayda bir kişi yaralandı. Yaşanan tahribat sabah saatlerinde dronla görüntülendi.

Ankara'da selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, şiddetli yağış sonrası binanın içine dolan su, bir dairenin iç ve dış duvarlarının yıkılmasına neden oldu. Yıkılan duvarın yanı sıra çevredeki bazı binalarda da maddi hasar meydana geldi. Sokakta park halindeki araçlar sel sularıyla sürüklenerek bir noktada birikti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinleri kendi imkânlarıyla mahsur kalan komşularını kurtarmaya çalışırken, tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın apartmandan vatandaşların yardımıyla tahliye edildi.

AFAD ekipleri, duvarı yıkılan binada mahsur kalan üç kişiyi kurtardı. Yaralanan bir kişinin tedavisi sürerken ekiplerin bölgede tahliye ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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