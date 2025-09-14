HABER

Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Olay Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Bezirhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde otobanı üzerinde hareket halindeki 50 AK 511 plakalı Nevşehir Seyahat’e ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Arkadan gelen başka bir sürücünün uyarısıyla yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

YANAN OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yolcular başka bir otobüsle yola devam ederken, yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara yolcu otobüsü
