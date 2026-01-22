HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas’ta 2025’te konut satışları yüzde 29,3 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin konut satışı verilerini açıkladı.

Sivas’ta 2025’te konut satışları yüzde 29,3 oranında arttı

Verilere göre 2024 yılında 8 bin 545 konutun satıldığı Sivas’ta 2025 yılında 11 bin 47 konut satıldı. Konutların bin 295’ini ipotekli satışlar 9 bin 752’sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta 2025’te satılan 11 bin 47 konutun 4 bin 700’ini ilk el satış, 6 bin 347’sini de ikinci el satış oluşturdu.

Kentte satılan konut sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29,3 oranında arttı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk bayrağına saldırı hakkında MSB'den açıklama: "Failler tespit edildi, gereği yapılacak"Türk bayrağına saldırı hakkında MSB'den açıklama: "Failler tespit edildi, gereği yapılacak"
Karaman’da polisten kaçarken metruk eve tabanca atan 2 şüpheli yakalandıKaraman’da polisten kaçarken metruk eve tabanca atan 2 şüpheli yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.