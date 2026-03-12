HABER

Karlı köy yolundaki domuz sürüsü kamerada

Ardahan’da karlı kaplı köy yolunda domuz sürüsü görüntülendi.

Karlı köy yolundaki domuz sürüsü kamerada

Merkeze bağlı Akyaka köyü yolunda sabah saatlerinde otomobiliyle seyreden Vedat Özgür’ün önüne aniden bir domuz sürüsü çıktı. Yol boyunca ilerleyen domuzlar bir süre aracın önünde koşarak ilerledi. Sürücü Özgür ise hayvanlara zarar vermemek için aracın hızını düşürerek ilerledi. Bir süre sonra yol kenarındaki karla kaplı alana yönelen domuzlar gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Bölgede zaman zaman yaban domuzlarının görüldüğünü belirten vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:





