SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi: AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre ilçelerden de hissedildi. Depremle ilgili AFAD'dan da açıklama geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da "An itibarıyla olumsuz bir yoktur" açıklamasını yaptı.

Metin Yamaner

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 11,5 kilometre olarak belirlendi.

VALİ USTAOĞLU: "OLUMSUZ DURUM YOK"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

21 Ocak 2026
21 Ocak 2026

deprem Balıkesir
