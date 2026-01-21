SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 11,5 kilometre olarak belirlendi.

VALİ USTAOĞLU: "OLUMSUZ DURUM YOK"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.