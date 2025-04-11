Ankara'da skandal olay: Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı! Öğretmeni ateş püskürdü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı. Skandal olay, Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanında yaşandı.

OYUN ALANINA ALINMADI

Down Sendromlu 7 yaşındaki Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde oyun alanına gitti. Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down Sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.

ÖĞRETMENİ BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, Mert'in sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Öğretmen Karakurt ile işletme yetkilisi kadın arasında tartışma başladı. İşletme yetkilisi kendini, "Biz özel bir işletmeyiz" diyerek savundu. Öğretmen ise işletmeyi yetkili mecralara şikayet edeceğini belirtti.

Öğretmenin tüm çabalarına rağmen down sendromlu Mert içeriye alınmayınca, öğretmen diğer velilere seslenerek işletmeye tepki göstermesini talep etti.

Diğer çocuklar içeride oyun oynarken down sendromlu Mert'in onları camdan izlediği anlar yürek burktu.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır