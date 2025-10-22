Ankara'da su kesintisi alarmı: ASKİ'den uyarılar peş peşe geliyor

Başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 22 Ekim itibarıyla planlı su kesintileriyle karşı karşıya. ASKİ, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte detaylar ve suların ne zaman geleceği...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 22 Ekim 2025 tarihinde Ankara genelinde planlı su kesintileri uygulayacağını duyurdu. Şebeke arızaları ve zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede su kesintisi yaşanacak olması, Başkentlileri tedirgin etti. Özellikle Çankaya, Mamak, Polatlı, Beypazarı, Etimesgut, Yenimahalle, Çubuk ve Sincan gibi merkezi ilçelerde yaşayan vatandaşlar, su kesintilerinden doğrudan etkilenecek.

ASKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, su kesintileri sadece belirli saat aralıklarında değil, aynı zamanda şebekelerde ciddi basınç düşüklüklerine de neden olacak. Bu durum, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar için ek bir sorun teşkil ediyor. Su basıncının düşmesi, günlük işlerin aksamasına ve su kullanımının zorlaşmasına yol açabiliyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ASKİ, resmi internet sitesi üzerinden güncel arıza bilgilerini ve suların verileceği tahmini saatleri detaylı bir şekilde yayımladı. Vatandaşların kendi adreslerine ait güncel programı kontrol etmeleri, olası sürprizlerle karşılaşmamaları açısından büyük önem taşıyor. ASKİ'nin internet sitesinde ilçe ilçe arıza bilgileri ve suların verileceği tahmini saatler ayrıntılı olarak belirtiliyor.

Özellikle belirtmek gerekir ki, su kesintisi süreleri planlanan bakım ve onarım çalışmalarının seyrine göre değişiklik gösterebilir. Beklenmedik arızaların ortaya çıkması veya mevcut arızaların onarımının uzaması durumunda, su kesintisi süreleri de uzayabilir. Bu nedenle, ASKİ'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan güncel duyuruları takip etmek, en doğru bilgiye ulaşmak için en güvenilir yoldur.

Su kesintilerinin etkilerini en aza indirmek için vatandaşların önceden tedbir almaları önemlidir. Su depolamak, günlük su ihtiyacını karşılayacak kadar su bulundurmak ve su tasarrufu yapmak, bu süreçte karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, su kesintisi sırasında su ısıtıcıları ve diğer suyla çalışan cihazları kapatmak, su geldiğinde oluşabilecek hasarları önlemeye yardımcı olacaktır.

Ankara'da yaşanan su kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. ASKİ'nin yaptığı duyuruları takip ederek ve gerekli önlemleri alarak, bu süreçte yaşanabilecek sorunları en aza indirmek mümkün. ASKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları, güncel bilgilere ulaşmak için en güvenilir kaynaklardır. Unutmayın, su tasarrufu yapmak sadece su kesintisi dönemlerinde değil, her zaman önemli bir davranıştır.