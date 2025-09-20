Ankara’da sürdürülebilir ulaşım için ‘Arabasız Gün’ konseri

ABB, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘Arabasız Gün’ konseri düzenledi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı’nda düzenlenen etkinlikte, rock müzik grupları Adamlar ve Mavi Gri sahne aldı. Avrupa Hareketlilik Haftası, karbon emisyonlarını azaltmayı, sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini yaygınlaştırmayı ve otomobillerin yerine insan odaklı kamusal alanlar oluşturmayı amaçlayan Pan-Avrupa bir girişim olarak dikkat çekmeyi hedefliyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır