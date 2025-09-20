HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara’da sürdürülebilir ulaşım için ‘Arabasız Gün’ konseri

Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yürüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ‘Arabasız Gün’ konseri düzenledi.

Ankara’da sürdürülebilir ulaşım için ‘Arabasız Gün’ konseri

ABB, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘Arabasız Gün’ konseri düzenledi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı’nda düzenlenen etkinlikte, rock müzik grupları Adamlar ve Mavi Gri sahne aldı. Avrupa Hareketlilik Haftası, karbon emisyonlarını azaltmayı, sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini yaygınlaştırmayı ve otomobillerin yerine insan odaklı kamusal alanlar oluşturmayı amaçlayan Pan-Avrupa bir girişim olarak dikkat çekmeyi hedefliyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralıHavalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralı
Siirt'te ava giden kişi dağlık alanda ölü bulunduSiirt'te ava giden kişi dağlık alanda ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.