Ankara'da sürpriz görüşme iddiası: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

CHP’nin kurultay davasında bir karar çıkmamış, durulma 24 Ekim'e ertelenmişti. 'Kayyum' tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve selefi Kemal Kılıçdaroğlu arasında Ankara'da bir görüşme gerçekleşeceği iddia edildi.

MURAT EMİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; CHP kaynakları, Özel ve Kılıçdaroğlu’nun bu hafta bir araya gelebileceğini ifade etti. İki isim arasındaki görüşmeye ise Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği ifade edildi.

Buluşmanın Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

VEKİLLERDEN BASKI

Partideki bazı milletvekillerinin iki ismin görüşmesi için bir süredir hem Özel’e hem de Kılıçdaroğlu’na baskı yaptığı öğrenildi. Söz konusu vekillerin iki lidere görüşmesi için aracı olduğu iddia edildi.

Vekiller ve parti kurmayları, bu görüşmenin ardından sorunların çözüme kavuşmasını bekliyor.

ÇETİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖZÜR TELEFONU

Bu arada eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu’nu arayarak ‘’Kemal Bey’in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum’’ sözlerinden dolayı özür dilediği belirtildi.

Çetin’in Kılıçdaroğlu’nun “Aramanız ve sözleriniz kıymetli. Ben ‘normalleşme’ sürecine de karşıydım” karşılığını verdiğini söylediği kaydedildi.

SAVAŞ: ÇÖZÜM YERİ HUKUK

Öte yandan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle dava açan isimlerden biri olan Lütfü Savaş da mahkemenin erteleme kararı sonrası açıklama yaptı.

Davayı tamamen özgür iradesiyle açtığını, Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya iktidar kanadından kimsenin etkisi altında kalmadığını ifade eden Savaş, “Kurultay sırasında delegeydim. Eğer bir yolsuzluk veya hırsızlık varsa bunun çözüm yeri hukuktur” dedi.

GÜRSEL TEKİN İSYAN ETTİ

CHP İstanbul İl Yönetimi’nde kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, il kongresi düzenlemek için Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna başvurduğu iddialarını yalanlayarak, karar defterinin tasdiki dışında herhangi bir başvuruda bulunmadıklarını söyledi.

Her gün bir yalanı düzeltmekten yorulduğunu ifade eden Tekin, “Yeter yani biz de insanız, sabır sınırlarımız var. Sürekli sizin yalanlarınızı düzeltmek zorunda değiliz. Nezaketimizi, zarafetimizi zedelemeye kalkışmayın” dedi.