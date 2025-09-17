HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ankara'da sürpriz görüşme iddiası: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

Kurultay davasının 24 Ekim’e ertelendiği CHP’de hareketli günler devam ediyor. Erteleme kararı sonrası CHP kurmayları tarafından ‘iyi senaryolardan biri gerçekleşti’ değerlendirmesi yapılırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Genel Başkan Özgür Özel ve selefi Kemal Kılıçdaroğlu arasında Ankara'da bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi.

Ankara'da sürpriz görüşme iddiası: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek
Devrim Karadağ

CHP’nin kurultay davasında bir karar çıkmamış, durulma 24 Ekim'e ertelenmişti. 'Kayyum' tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve selefi Kemal Kılıçdaroğlu arasında Ankara'da bir görüşme gerçekleşeceği iddia edildi.

MURAT EMİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; CHP kaynakları, Özel ve Kılıçdaroğlu’nun bu hafta bir araya gelebileceğini ifade etti. İki isim arasındaki görüşmeye ise Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği ifade edildi.

Ankara da sürpriz görüşme iddiası: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek 1

Buluşmanın Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

VEKİLLERDEN BASKI

Partideki bazı milletvekillerinin iki ismin görüşmesi için bir süredir hem Özel’e hem de Kılıçdaroğlu’na baskı yaptığı öğrenildi. Söz konusu vekillerin iki lidere görüşmesi için aracı olduğu iddia edildi.

Vekiller ve parti kurmayları, bu görüşmenin ardından sorunların çözüme kavuşmasını bekliyor.

ÇETİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖZÜR TELEFONU

Bu arada eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu’nu arayarak ‘’Kemal Bey’in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum’’ sözlerinden dolayı özür dilediği belirtildi.

Çetin’in Kılıçdaroğlu’nun “Aramanız ve sözleriniz kıymetli. Ben ‘normalleşme’ sürecine de karşıydım” karşılığını verdiğini söylediği kaydedildi.

Ankara da sürpriz görüşme iddiası: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek 2

SAVAŞ: ÇÖZÜM YERİ HUKUK

Öte yandan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle dava açan isimlerden biri olan Lütfü Savaş da mahkemenin erteleme kararı sonrası açıklama yaptı.

Davayı tamamen özgür iradesiyle açtığını, Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya iktidar kanadından kimsenin etkisi altında kalmadığını ifade eden Savaş, “Kurultay sırasında delegeydim. Eğer bir yolsuzluk veya hırsızlık varsa bunun çözüm yeri hukuktur” dedi.

Ankara da sürpriz görüşme iddiası: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek 3

GÜRSEL TEKİN İSYAN ETTİ

CHP İstanbul İl Yönetimi’nde kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, il kongresi düzenlemek için Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna başvurduğu iddialarını yalanlayarak, karar defterinin tasdiki dışında herhangi bir başvuruda bulunmadıklarını söyledi.

Ankara da sürpriz görüşme iddiası: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek 4

Her gün bir yalanı düzeltmekten yorulduğunu ifade eden Tekin, “Yeter yani biz de insanız, sabır sınırlarımız var. Sürekli sizin yalanlarınızı düzeltmek zorunda değiliz. Nezaketimizi, zarafetimizi zedelemeye kalkışmayın” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'nin kurultayına sayılı günler kalmıştı! Canlı yayında duyurdu: "İptal başvurusu yapıldı" CHP'nin kurultayına sayılı günler kalmıştı! Canlı yayında duyurdu: "İptal başvurusu yapıldı"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gergin anlar! Özlem Çerçioğlu toplantıyı ertelediGergin anlar! Özlem Çerçioğlu toplantıyı erteledi
Akbelen Ormanı’nda, asırlık zeytin ağaçları kepçelerle söküldü! Köylüler gözyaşlarıyla tepki gösterdiAkbelen Ormanı’nda, asırlık zeytin ağaçları kepçelerle söküldü! Köylüler gözyaşlarıyla tepki gösterdi

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.