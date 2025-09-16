CHP'nin 21 Eylül'deki kurultayına sayılı günler kalmıştı! Canlı yayında duyurdu: "İptal başvurusu yapıldı"

CHP'de kurultay davasıyla ilgili mahkeme, duruşmayı 24 Ekim'e ertelemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi, 15 Eylül'deki duruşma öncesinde hem İstanbul hem de parti için olağanüstü kurultay kararı almıştı. CHP, olağanüstü kurultayın tarihini 21 Eylül olarak duyurmuştu.

İPTAL BAŞVURUSU

Olağanüstü kurultaya sayılı günler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara'da bir CHP'li delegenin 21 Eylül'deki kurultayın iptali için başvuru yaptı.

CANLI YAYINDA DUYURDU

Dikkat çeken gelişmeyi TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan canlı yayında aktardı. Sözcan “Ankara'da bir CHP'li Delege 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için başvuru yaptı.” açıklamasını yaptı.

YARKADAŞ: "5 KİŞİ DAHA İTİRAZ EDECEK"

Gazeteci Barış Yarkadaş da kurultay kararına yarın 5 kurultay delegesinin daha itiraz edeceğini aktardı.