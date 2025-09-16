HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'nin 21 Eylül'deki kurultayına sayılı günler kalmıştı! Canlı yayında duyurdu: "İptal başvurusu yapıldı"

CHP'de hareketlilik bitmiyor. 15 Eylül'de mahkemenin duruşmayı 24 Ekim'e ertelemesi sonrasında gözler 21 Eylül'de yapılacak CHP olağanüstü kongresine çevrilmişti. Ankara'da bir CHP'li delegenin 21 Eylül'deki kurultayın iptali için başvuru yaptığı aktarıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş da yarın 5 kişinin daha itiraz edeceğini söyledi.

CHP'nin 21 Eylül'deki kurultayına sayılı günler kalmıştı! Canlı yayında duyurdu: "İptal başvurusu yapıldı"
Recep Demircan

CHP'de kurultay davasıyla ilgili mahkeme, duruşmayı 24 Ekim'e ertelemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi, 15 Eylül'deki duruşma öncesinde hem İstanbul hem de parti için olağanüstü kurultay kararı almıştı. CHP, olağanüstü kurultayın tarihini 21 Eylül olarak duyurmuştu.

CHP nin 21 Eylül deki kurultayına sayılı günler kalmıştı! Canlı yayında duyurdu: "İptal başvurusu yapıldı" 1

İPTAL BAŞVURUSU

Olağanüstü kurultaya sayılı günler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara'da bir CHP'li delegenin 21 Eylül'deki kurultayın iptali için başvuru yaptı.

CANLI YAYINDA DUYURDU

Dikkat çeken gelişmeyi TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan canlı yayında aktardı. Sözcan “Ankara'da bir CHP'li Delege 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için başvuru yaptı.” açıklamasını yaptı.

CHP nin 21 Eylül deki kurultayına sayılı günler kalmıştı! Canlı yayında duyurdu: "İptal başvurusu yapıldı" 2

YARKADAŞ: "5 KİŞİ DAHA İTİRAZ EDECEK"

Gazeteci Barış Yarkadaş da kurultay kararına yarın 5 kurultay delegesinin daha itiraz edeceğini aktardı.

16 Eylül 2025
16 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da feci kaza! Motosiklet devrildi: 2 ölüİstanbul'da feci kaza! Motosiklet devrildi: 2 ölü
İstanbul'daki görüntüler tepki çekti! Naci Görür o firmanın reklamında yer aldıİstanbul'daki görüntüler tepki çekti! Naci Görür o firmanın reklamında yer aldı
Anahtar Kelimeler:
CHP kurultay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.