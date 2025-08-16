HABER

Ankara'da sürücü otomobiliyle AVM merdivenlerden inmeye çalıştı

Ankara'da bir sürücü otomobiliyle alışveriş merkezinin merdivenlerden inmeye çalıştı, olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi'nde bulunan Podium alışveriş merkezinin merdivenlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü saat 23.30 sıralarında gideceği yolu karıştırarak otomobiliyle AVM merdivenlerinden inmeye çalıştı. Merdivenleri fark ettikten sonra geri manevra yapan sürücü, başarılı olamadı. Aracıyla merdivenlerden inmeyi sürdüren sürücü, kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıkları sürücün alkollü olduğu iddia etti. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ankara
