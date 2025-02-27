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  4. Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Osmanlı'dan Roma'ya, 400'den fazla tarihi sikke ele geçirildi

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Osmanlı'dan Roma'ya, 400'den fazla tarihi sikke ele geçirildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.02.2025 09:45
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Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda Osmanlı, Bizans, Roma ve Helenistik dönemlere ait 454 tarihi eser ele geçirildi. Yaklaşık 20 milyon TL değerindeki sikke ve objeler müzeye teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Osmanlı'dan Roma'ya, 400'den fazla tarihi sikke ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki sit alanlarında yapılan kaçak kazılar sonucu elde edilen ve yurt dışına kaçırılmak istenen çok sayıda tarihi eserin izini sürdü.

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17'Sİ ALTIN 400 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Çankaya ve Çubuk ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 17’si altın, 400 sikke ile 1’i altın, 54 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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OSMANLI PADİŞAHLARININ CÜLUS TÖRENLERİNDE DAĞITTIĞI ALTIN SİKKELER DE VAR

Ele geçirilen eserler arasında Osmanlı padişahlarının cülus törenlerinde dağıttığı altın sikkeler, Bizans ve Roma dönemlerine ait sikkeler, Venedik Cumhuriyeti’ne ait ticaret sikkeleri, Helenistik döneme ait Büyük İskender sikkesi ve Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad zamanında basılmış 1 gümüş sikke yer alıyor.

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ARALARINDA ANTİK ROMA DÖNEMİNE AİT ESERLER DE BULUNUYOR

Ayrıca eserler arasında Antik Roma dönemine ait bir Fibula ve Bizans dönemine ait kolye ucu da tespit edildi. Yaklaşık 20 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

(DHA)

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