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Ankara'da TIR ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde TIR ile ambulansın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli, 5 kişi yaralandı.

Ankara'da TIR ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çubuk-Ankara Yolu üzerindeki Güldarpı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hasta taşıyan F.Y. yönetimindeki 06 FM 6472 plakalı ambulans ile S.A. idaresindeki 34 KKM 701 plakalı TIR çarpıştı. Kazada ambulans sürücü F.Y. ile sağlık personelleri M.B., C.Y., hasta yakını N.T. ve henüz ismi öğrenilemeyen hasta yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü S.A., gözaltına alındı. Yaralılar, Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Ankara
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