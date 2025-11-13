HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ankara’da tır şoförü aracında ölü bulundu

Kahramanmaraş’tan Ankara’ya yük getiren tır şoförü, aracının içerisinde ölü bulundu.

Ankara’da tır şoförü aracında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Ankara’ya yük getiren tır şoförü Hasan Akçakaya (32), aracını Haymana’nın Çalış Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna park etti. Akçakaya’nın kullandığı tırın uzun süre hareket etmemesi üzerine şirket yetkilileri durumdan şüphelenerek takip sisteminden konum bilgisine ulaştı. Aracın konumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akçakaya’yı kabin içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akçakaya’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirilen Akçakaya’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Akçakaya’nın cenazesinin, otopsinin ardından Türkoğlu ilçesine getirilerek Kılılı Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köpekleri tüfekle vuran şahıs tutuklandıKöpekleri tüfekle vuran şahıs tutuklandı
Kafes avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı: 20 bin TL cezaKafes avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı: 20 bin TL ceza

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.