Ankara’da tır şoförü aracında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Ankara’ya yük getiren tır şoförü Hasan Akçakaya (32), aracını Haymana’nın Çalış Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna park etti. Akçakaya’nın kullandığı tırın uzun süre hareket etmemesi üzerine şirket yetkilileri durumdan şüphelenerek takip sisteminden konum bilgisine ulaştı. Aracın konumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akçakaya’yı kabin içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akçakaya’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirilen Akçakaya’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Akçakaya’nın cenazesinin, otopsinin ardından Türkoğlu ilçesine getirilerek Kılılı Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır