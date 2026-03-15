Ankara'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Polatlı-Ayaş yolu üzerindeki Mehmet Akif Mahallesi Karamustafa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobille çarpışan minibüs devrilirken, otomobil ise kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ 12 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 12 kişi ise, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri yolun her iki yönünü de trafiğe kapattı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

