Ankara'da trafikte baltalı saldırganla ilgili yeni gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu

Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında gece saatlerinde meydana gelen olayda, 2 kişi, trafikte A.Y. yönetimindeki aracın önünü kesip araçtan inmesini istedi. A.Y. ve yanındaki arkadaşı kapıları kilitledi ve dışarıya çıkmadı.

BAGAJDAN ALDIKLARI BALTAYLA VURDU

2 kişi, aracın bagajından aldıkları baltayla A.Y.'nin aracına vurdu. A.Y., bu sırada yola devam etti. Saldırı, araçta bulunan sürücünün arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; araçtan inen 2 kişinin saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara Keçiören'de bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırmasına ilişkin sosyal medya hesabı 'X' üzerinden paylaşımda bulundu.

GEREĞİ YAPILDI-BALTALI SALDIRI



1 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara Keçiören’de bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştır.



Yapılan çalışmalarda, olaya karışan şahısların V.K. ve T.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanmış ve… pic.twitter.com/Ax8yBnUBkt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2025

BAKAN YERLİKAYA: SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINDI

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan şahısların V.K. ve T.K. olduğu tespit edildiğini duyurdu. Paylaşımında şahısların yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Baltayla saldıran sürücü V.K. hakkında 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak', 'trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak', 'zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç kullanmak', 'kamunun rahatını bozacak, kişileri korkutacak şekilde araç kullanmak', maddelerinden idari para cezası uygulandı" dedi.

Yerlikaya ayrıca şahsın psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığını açıkladı. Şahıslar, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla "Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

(İHA-DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır