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Ankara'da trafikte baltalı saldırganla ilgili yeni gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu

Ankara'da bir otomobilde bulunan kişiler, trafikte önünü kestikleri araca baltayla saldırdı. Araçta bulunan sürücünün arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıyan saldırının ardından inceleme başlatan polis, baba-oğul olduğu tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı. Baltalı saldırganla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Trafikte baltalı saldırganın psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere ehliyeti geçici olarak alındı. Bakan Yerlikaya duyurdu. İşte detaylar...

Ankara'da trafikte baltalı saldırganla ilgili yeni gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu

Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında gece saatlerinde meydana gelen olayda, 2 kişi, trafikte A.Y. yönetimindeki aracın önünü kesip araçtan inmesini istedi. A.Y. ve yanındaki arkadaşı kapıları kilitledi ve dışarıya çıkmadı.

BAGAJDAN ALDIKLARI BALTAYLA VURDU

2 kişi, aracın bagajından aldıkları baltayla A.Y.'nin aracına vurdu. A.Y., bu sırada yola devam etti. Saldırı, araçta bulunan sürücünün arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; araçtan inen 2 kişinin saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara Keçiören'de bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırmasına ilişkin sosyal medya hesabı 'X' üzerinden paylaşımda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINDI

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan şahısların V.K. ve T.K. olduğu tespit edildiğini duyurdu. Paylaşımında şahısların yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Baltayla saldıran sürücü V.K. hakkında 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak', 'trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak', 'zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç kullanmak', 'kamunun rahatını bozacak, kişileri korkutacak şekilde araç kullanmak', maddelerinden idari para cezası uygulandı" dedi.
Yerlikaya ayrıca şahsın psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığını açıkladı. Şahıslar, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla "Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

(İHA-DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ali Yerlikaya trafik maganda
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