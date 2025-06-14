Ankara'da vahşet! Tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü

Olay, gece saatlerinde Çubuk ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, evde alkol alan Nihat Y. (55) ve oğlu Y.Y. (17) arasında, Nihat Y.’nin oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kavga çıktı. Y.Y., bıçakla babasının boğazını kesti.

TALİHSİZ ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nihat Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, oğlu Y.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nihat Y.’nin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır