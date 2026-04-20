Ankara'da yabancı uyruklu kadınlara tuzak! Garson diye getirip direk dansı yaptırdılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yabancı uyruklu kadınları usulsüz çalıştıran eğlence mekanlarına yönelik ihbarlar hakkında soruşturma başlattı.

TOPLU ŞEKİLDE OTELLERDE KALIYORLAR

Ankara Asayiş Ahlak Büro, Çankaya'da bulunan 9 ayrı eğlence mekanını mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucu; Rusya, Ukrayna, Belarus gibi ülkelerden getirilen kadınların toplu bir şekilde otellerde kalmasının sağlandığı tespit edildi. Yabancı kadınların servislerle eğlence mekanına getirilip götürüldüğü öğrenildi.

GARSON, TEMİZLİKÇİ DİYE İZİN ALINDI, KONSOMASTRİSLİK YAPTIRILDI

Garson, temizlikçi gibi çalışma izni alınan kadınlara mekanlarda konsomatrislik yaptırıldığı tespit edildi. Yabancı kadınların içinde bulunduğu zor durumdan faydalanarak ve yanıltarak çalıştırılarak "İnsan Ticareti" yapıldı. Takibe alınan eğlence yerleri sorumluları çalışanları ve kadınlar adım adım izlendi, deşifreler yapıldı.

KADINLARA KURALLAR KONULDU, UYMAYANIN PARASI KESİLDİ

Kadınlara kurallar konulduğu, otelden izinle dışarı çıktıkları, kurallara uymayanlara yevmiye kesintisi uyguladıkları ifadelere yansıdı.

38 KADIN DEPORT EDİLECEK

Araştırmaların ardından yapılan operasyon sonucu 29 şüpheli gece operasyonuyla gözaltına alındı. 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu 38 kadın deport edilmek üzere Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

BAZI KADINLARA DİREK DANSI YAPTIRILDI

Ayrıca ortaya çıkan görüntülerde bazı kadınların direk dansı yaptıkları, sahnede performans sergiledikleri ve mekanın eğlence düzeninin bir parçası haline getirildikleri tespit edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır