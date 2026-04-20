Ankara'da yabancı uyruklu kadınlara tuzak! Garson diye getirip direk dansı yaptırdılar

Ankara'da yabancı uyruklu kadınlara kurulan tuzak ortaya çıktı. Kadınları garson ve temizlikçi olarak çalıştırmak için çalışma izni alan şahısların; getirdikleri kadınları mekanlarda konsomatris olarak çalıştırdığı tespit edildi. Bazı kadınlara direk dansı ve sahne performansı yaptırıldığı görüldü. Kadınlar için kurulan düzen ve kurallar da dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yabancı uyruklu kadınları usulsüz çalıştıran eğlence mekanlarına yönelik ihbarlar hakkında soruşturma başlattı.

TOPLU ŞEKİLDE OTELLERDE KALIYORLAR

Ankara Asayiş Ahlak Büro, Çankaya'da bulunan 9 ayrı eğlence mekanını mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucu; Rusya, Ukrayna, Belarus gibi ülkelerden getirilen kadınların toplu bir şekilde otellerde kalmasının sağlandığı tespit edildi. Yabancı kadınların servislerle eğlence mekanına getirilip götürüldüğü öğrenildi.

GARSON, TEMİZLİKÇİ DİYE İZİN ALINDI, KONSOMASTRİSLİK YAPTIRILDI

Garson, temizlikçi gibi çalışma izni alınan kadınlara mekanlarda konsomatrislik yaptırıldığı tespit edildi. Yabancı kadınların içinde bulunduğu zor durumdan faydalanarak ve yanıltarak çalıştırılarak "İnsan Ticareti" yapıldı. Takibe alınan eğlence yerleri sorumluları çalışanları ve kadınlar adım adım izlendi, deşifreler yapıldı.

KADINLARA KURALLAR KONULDU, UYMAYANIN PARASI KESİLDİ

Kadınlara kurallar konulduğu, otelden izinle dışarı çıktıkları, kurallara uymayanlara yevmiye kesintisi uyguladıkları ifadelere yansıdı.

38 KADIN DEPORT EDİLECEK

Araştırmaların ardından yapılan operasyon sonucu 29 şüpheli gece operasyonuyla gözaltına alındı. 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu 38 kadın deport edilmek üzere Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

BAZI KADINLARA DİREK DANSI YAPTIRILDI

Ayrıca ortaya çıkan görüntülerde bazı kadınların direk dansı yaptıkları, sahnede performans sergiledikleri ve mekanın eğlence düzeninin bir parçası haline getirildikleri tespit edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | 7,4 büyüklüğünde deprem! Japonya fena sallandı; tsunami uyarısıSon dakika | 7,4 büyüklüğünde deprem! Japonya fena sallandı; tsunami uyarısı
Okul saldırganı birkaç gün önce söylemiş! Dikkat çeken 'baba' detayıOkul saldırganı birkaç gün önce söylemiş! Dikkat çeken 'baba' detayı

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

