HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldiler

MHP lideri Devlet Bahçeli ile Özgür Özel Koç Holding 100. yıl etkinliğinde bir araya geldi. O anlarda ikili el sıkışırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldiler

CHP'de 'mutlak butlan' tartışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Koç Holding 100. yıl etkinliğine protokolden önemli isimler katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Özgür Özel de davetliler arasındaydı. İkili arasındaki o an sosyal medyada birçok defa paylaşıldı.

Dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldiler 1

EL SIKIŞTILAR

Bahçeli ile Özel etkinlikte tokalaştılar.

Dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldiler 2

İkilinin o anları sosyal medyada gündem oldu.

BAHÇELİ'DEN 'MUTLAK BUTLAN' SÖZLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de yaşanan kavgalara dikkat çekerek "Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli. Türk siyasetinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır. " dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladıSıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı
Silah sesleri paniğe yol açtı: Böyle etkisiz hale getirildilerSilah sesleri paniğe yol açtı: Böyle etkisiz hale getirildiler

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Özgür Özel MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.