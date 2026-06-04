Dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldiler

CHP'de 'mutlak butlan' tartışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Koç Holding 100. yıl etkinliğine protokolden önemli isimler katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Özgür Özel de davetliler arasındaydı. İkili arasındaki o an sosyal medyada birçok defa paylaşıldı.

EL SIKIŞTILAR

Bahçeli ile Özel etkinlikte tokalaştılar.

İkilinin o anları sosyal medyada gündem oldu.

Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonunda MHP lideri Devlet Bahçeli ve Özgür Özel bir araya geldi.pic.twitter.com/UaOqXpOtvh — Mynet (@mynet) June 4, 2026

BAHÇELİ'DEN 'MUTLAK BUTLAN' SÖZLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de yaşanan kavgalara dikkat çekerek "Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli. Türk siyasetinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır. " dedi.