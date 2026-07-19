Ihlamur ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Hasan Korkmaz ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

AĞAÇTAN DÜŞEN TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Korkmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır