Ankara’da yağışlar ve eriyen kar suları barajlara can suyu oldu

Ankara’da geçen yıl etkisini hissettiren kuraklığın ardından son dönemde yurt genelinde görülen yağışlar ve eriyen kar suları, barajlardaki su seviyesine olumlu yansıdı. Özellikle bahar yağışlarıyla birlikte Başkent’in önemli barajlarından olan Çubuk-1 ve Çubuk-2 barajlarında su seviyelerinde artış gözlemlenirken, doluluk oranlarındaki kısmi yükseliş dikkat çekti. Meteoroloji uzmanları, barajlardaki su seviyesinde yaşanan artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirterek, yağışların sürekliliğinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) 28 Nisan verilerine göre kent genelindeki barajlarda doluluk oranları farklı seviyelerde seyretti. Buna göre Akyar Barajı’nda doluluk yüzde 77,40, Çamlıdere Barajı’nda yüzde 35,61, Çubuk-2 Barajı’nda yüzde 70,20, Eğrekkaya Barajı’nda yüzde 76,29 olarak ölçülürken; Kargalı ve Kesikköprü barajlarında doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Doluluk oranı Kavşakkaya Barajı’nda yüzde 62,94, Kurtboğazı Barajı’nda yüzde 32,89, Peçenek Barajı’nda yüzde 27,48 ve Türkşerefli Barajı’nda ise yüzde 5,20 seviyesinde kaydedildi.

