HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara’da yağışlar ve eriyen kar suları barajlara can suyu oldu

Ankara’da son günlerde etkili olan yağışlar ve eriyen kar suları ile Çubuk-1 ve Çubuk-2 barajlarında doluluk oranı arttı.

Ankara’da yağışlar ve eriyen kar suları barajlara can suyu oldu

Ankara’da geçen yıl etkisini hissettiren kuraklığın ardından son dönemde yurt genelinde görülen yağışlar ve eriyen kar suları, barajlardaki su seviyesine olumlu yansıdı. Özellikle bahar yağışlarıyla birlikte Başkent’in önemli barajlarından olan Çubuk-1 ve Çubuk-2 barajlarında su seviyelerinde artış gözlemlenirken, doluluk oranlarındaki kısmi yükseliş dikkat çekti. Meteoroloji uzmanları, barajlardaki su seviyesinde yaşanan artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirterek, yağışların sürekliliğinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) 28 Nisan verilerine göre kent genelindeki barajlarda doluluk oranları farklı seviyelerde seyretti. Buna göre Akyar Barajı’nda doluluk yüzde 77,40, Çamlıdere Barajı’nda yüzde 35,61, Çubuk-2 Barajı’nda yüzde 70,20, Eğrekkaya Barajı’nda yüzde 76,29 olarak ölçülürken; Kargalı ve Kesikköprü barajlarında doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Doluluk oranı Kavşakkaya Barajı’nda yüzde 62,94, Kurtboğazı Barajı’nda yüzde 32,89, Peçenek Barajı’nda yüzde 27,48 ve Türkşerefli Barajı’nda ise yüzde 5,20 seviyesinde kaydedildi.

Ankara’da yağışlar ve eriyen kar suları barajlara can suyu oldu 1

Ankara’da yağışlar ve eriyen kar suları barajlara can suyu oldu 2

Ankara’da yağışlar ve eriyen kar suları barajlara can suyu oldu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.