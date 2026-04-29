Kağıthane'de korkunç kaza! Takla atıp evin çatısına düştü... Kahreden detay ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'de korkunç bir kaza gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı takla atarak bir evin çatısına düştü. Şoförün öğrencileri bıraktıktan sonra farklı bir iş yerindeki işçileri almaya gittiği sırada kazanın gerçekleştiği belitilirken, sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç kaza, dün saat 18.50 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ters yönden indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi önce takla attı; ardından da evin çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şoför Mustafa Fedaioğulları'nı bulunduğu yerden kurtardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen şoför, bilinci açık şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan şoför yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kafatasında çatlak olduğu tespit edilen Fedaioğulları’nın iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

KAZADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERİ İNDİRMİŞ

Hayatını kaybeden Fedaioğulları’nın şeker hastası olduğu, alçı ve inşaat ustalığı yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenildi. Emekliliğinin ardından servis şoförlüğüne başlayan Fedaioğulları’nın gündüzleri okul servisinde çalıştığı akşam ise, bir iş yerinin servis şoförlüğünü yaptığı, evli ve 7 çocuk sahibi olduğu bilgisi edinildi.

YOLDA FREN İZİNE RASTLANMADI; SERVİS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kazanın kısa bir süre önce öğrencileri evlerine bıraktığı öğrenilen Fedaioğulları’nın iş yerindeki işçileri almaya gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin, yokuşta herhangi bir fren izine rastlamadığı bilgisine ulaşıldı. Evin çatısına düşen servis ise havadan görüntülendi.

'DUVARA VURUP DUVARDAN ÇATIYA DÜŞÜYOR'

Okul servisinin çatısına düştüğü evde yaşayan İsmail Koç, "Minibüs duvara vurup, duvardan çatıya düşüyor. İçinde şoför yaralıydı inşallah birşeyi yoktur. Çok geçmiş olsun. Biz başkaları da var diye tedirgin olduk ama; çok şükür sadece şoför varmış. Olay sırasında biz dışarıda iş yerindeydik. Evde kimse yoktu, komşular bize haber verdi geldik. Allah beterinden saklasın" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

