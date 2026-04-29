Adalet Bakanı Gürlek'ten Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku açıklaması: 'Asıl olayı çözecek kişi'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp üniversite öğrencileri Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku dosyalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, Rojin’in kayıp telefonu için özel ekip kurulduğunu belirtirken, Gülistan Doku soruşturmasında ise “Olayı çözecek kişi” dediği Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı.

AK Parti grup toplantısı öncesi konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş dosyasında yeni bir gelişme yaşanabileceğini söyleyerek kayıp telefonun bulunması için özel ekip görevlendirildiğini duyurdu; Gülistan Doku soruşturmasında adı geçen Umut Altaş’ın ise ABD’ye kaçtığını ve iadesi için resmi sürecin başlatıldığını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarından satır başları;

Rojin'in telefonu için ekip kurduk. Soruşturmada olumlu gelişme olabilir

GÜLİSTAN DOKU

Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarttık önemli şahıs iadesini istiyoruz. Kırmızı bülten çıkartıp ABD yetkili makamlarına da ilettik

Altaş bence olayı çözecek kişi. Şüpheli şekilde yurtdışına kaçıyor. Erzurum başsavcımızda vali ile ilgili süreci takip ediyor.

Gülistan Doku Akın Gürlek Rojin Kabaiş
