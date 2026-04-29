Adalet Bakanı Gürlek'ten Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku açıklaması: 'Asıl olayı çözecek kişi'

AK Parti grup toplantısı öncesi konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş dosyasında yeni bir gelişme yaşanabileceğini söyleyerek kayıp telefonun bulunması için özel ekip görevlendirildiğini duyurdu; Gülistan Doku soruşturmasında adı geçen Umut Altaş’ın ise ABD’ye kaçtığını ve iadesi için resmi sürecin başlatıldığını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarından satır başları;

Rojin'in telefonu için ekip kurduk. Soruşturmada olumlu gelişme olabilir

GÜLİSTAN DOKU

Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarttık önemli şahıs iadesini istiyoruz. Kırmızı bülten çıkartıp ABD yetkili makamlarına da ilettik

Altaş bence olayı çözecek kişi. Şüpheli şekilde yurtdışına kaçıyor. Erzurum başsavcımızda vali ile ilgili süreci takip ediyor.