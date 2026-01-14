HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon lira dolayında kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde faaliyet gösteren 4 farklı işyerine düzenlenen operasyonda içerisinde 11,4 kilo etin de bulunduğu yaklaşık 9,7 milyon lira dolayında kayıt dışı gıda ürünleri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon lira dolayında kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında merdiven altı ve kayıt dışı gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerine operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Polatlı’da faaliyet gösteren 4 farklı işyerinde sahte gıda üretimi yapıldığı belirlendi.

Ankara da yaklaşık 9,7 milyon lira dolayında kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi 1

KAYIT DIŞI GIDA ÜRÜNÜ İLE 20 BİN ADET FARKLI FİRMALARA AİT ETİKET

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 farklı işletmede yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin TL değerinde içerisinde 11 kilo 400 gram etinde bulunduğu kayıt dışı gıda ürünü ile 20 bin adet farklı firmalara ait etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el koyularak, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

14 Ocak 2026
14 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı temsilcileriyle görüştü Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı temsilcileriyle görüştü
Şanlıurfa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralıŞanlıurfa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara gıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Melih Gökçek açıklaması: Erken öten horozun başını keserler

Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Melih Gökçek açıklaması: Erken öten horozun başını keserler

Fenerbahçe'de Kante ile her konuda anlaştı! Maaş ve bonservis detayı!

Fenerbahçe'de Kante ile her konuda anlaştı! Maaş ve bonservis detayı!

İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

Yarından itibaren değişiyor: Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat

Yarından itibaren değişiyor: Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.