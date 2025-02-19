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  4. Ankara'da yangında hayatını kaybeden 'Necla Teyze' hakkında korkunç iddia! 'Diri diri yaktılar'

Ankara'da yangında hayatını kaybeden 'Necla Teyze' hakkında korkunç iddia! 'Diri diri yaktılar'

19.02.2025 19:21
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19.02.2025 19:21
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında, mahallede 'Necla Teyze' olarak bilinen 81 yaşındaki hayvansever Ülker Güleryüz yaşamını yitirdi. Yangın anlarını çevredekiler cep telefonuyla kaydetti. Yangın anını kaydeden bir kadın, Necla teyze çık diye haykırırken, 'Yaşlı Necla teyzenin evini yaktılar. Diri diri yaktılar. 10 dakika önce gelseydik kurtulacaktı.' ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın mahalleli arasında Necla Teyze olarak bilinen ve baktığı sokak hayvanlarıyla tanınan Ülker Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda çıktı.

Gecekondudan yükselen alevlerin gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürülürken, evde mahsur kalan Güleryüz, dışarı çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleryüz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre yangının evde bulunan elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı belirtilirken, kundaklama ihtimali de araştırılmak üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SABAH, KÖPEĞİNİ ALAN BELEDİYE EKİPLERİNE GÖSTERDİĞİ TEPKİ KAMERADA

Ülker Güleryüz'ün, 18 Şubat sabah saatlerinde beslediği köpeğini almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği ve çevredekilerin yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydettiği ortaya çıktı.

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"BÜYÜK İHTİMALLE YANARAK ÖLDÜ"

Yangını haber alan hayvanseverler ise bölgeye gelirken, komşu Yasemin Ünal, Güleryüz ile en son saat 17.00 sıralarında eve girmeden konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını ifade etti. Bu yüzden evin kundaklanmış olabileceğini belirten Ünal, "Ben yangını gördüm, koştum kapısını kırdım. Bağırdım, 'Necla Teyze çık' diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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