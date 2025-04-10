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Ankara'da yarın okullar tatil edildi! Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu

Ankara'da Cuma günü(yarın) okullar tatil edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Ankara'da yarın okullar tatil edildi! Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu
Cansu Akalp

Son dakika haberi... Ankara Valisi Vasip Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

HAMİLE VE ENGELLİ KAMU GÖREVLİLERİ İDARİ İZİNLİ

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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Anahtar Kelimeler:
tatil Ankara 1. bölge
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