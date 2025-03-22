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Ankara'da yetim ve öksüz çocuklara bayram sevinci yaşatıldı: ‘Okumak sizden destek bizden’

22.03.2025 14:17
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Ankara ve Vezirköprü Platformu, her yıl düzenlediği geleneksel yardım organizasyonunu bu yıl da sürdürerek, Vezirköprü’deki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram sevinci yaşattı. Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren platform, Vezirköprü’de eğitim gören 480 öğrenciye bayramlık kıyafet ve harçlık dağıtarak, onların bayramlarını özel kıldı. Platform Başkanı Mustafa Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki 22 okulu ziyaret ederek, yardımları bizzat öğrencilere teslim etti.

Ankara'da yetim ve öksüz çocuklara bayram sevinci yaşatıldı: ‘Okumak sizden destek bizden’

Ankara ve Vezirköprü Platformu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Vezirköprü’deki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram sevinci yaşattı. Geleneksel hale gelen yardım organizasyonu çerçevesinde, Ankara merkezli platform, Vezirköprü’de eğitim gören öğrencilere bayramlık kıyafet ve harçlık dağıttı.

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480 ÖĞRENCİYE DAĞITILDI

Ankara merkezli faaliyet gösteren Ankara ve Vezirköprü Platformu, gelenek haline getirdiği yardım organizasyonunu sürdürerek, Vezirköprü’de eğitim gören 480 öğrenciye bayramlık kıyafet ve harçlık ulaştırdı. Platform Başkanı Mustafa Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki 22 okulu ziyaret ederek, yardımları bizzat öğrencilere teslim etti.

‘OKUMAK SİZDEN, DESTEK BİZDEN’

11 yıldır bu geleneği sürdürdüklerini belirten Platform Başkanı Mustafa Sezer, "Bu yıl da Vezirköprü’deki 22 okulda eğitim gören yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 480 öğrencimize bayramlık kıyafet ve harçlıklarını ulaştırdık. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize ‘okumak sizden, destek bizden’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

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(iHA)

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Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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