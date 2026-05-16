Ankara'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Çubuk yolu Sünlü mevkisinde meydana geldi. Aynı yöne seyir halindeki Ali P. yönetimindeki otomobil, Gamze K. yönetimindeki otomobil ve Özkan D.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Gamze K. ile araçta yolcu olarak bulunan Elif P. ve Büşra S. yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

