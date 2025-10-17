HABER

Ankara'da zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında Altındağ’da yer alan Dışkapı Köprüsü’nde meydana geldi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Altındağ’da yer alan Dışkapı Köprüsü’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.A.’nın kullandığı yolcu minibüsü, ticari minibüse çarptı. Savrulan iki araç daha sonra taksi, hafif ticari araç ve otomobillere çarptı.

Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan 6 araçta yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Hasar alan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı tekrar normale döndü.

"MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİNDE KUSUR VAR"

Kazaya karışan sürücülerden Satılmış Pehlivan, "Trafik akışı durmuştu. Biz de durduk, durduğum an taksici bana vurdu. Ön tarafa doğru savruldum. Benim aracımın arka tarafı çöktü, ön tarafta da biraz hasar var. Aracımın kontrolünü kaybettiğim için ben de önümdeki arabaya çarptım. Kazanın ardından ambulans çağırdılar. Yaralılar hastaneye götürüldü. Bence minibüs sürücülerinde kusur var, öndekilerde suç yok" dedi.

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

