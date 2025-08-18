HABER

Ankara'daki korkunç olay sonrası Bakan Tunç'tan yeni düzenleme! "Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da öldürülen Hakan Çakır cinayetine ilişkin 4 kişinin tutuklandığını açıkladı. Tunç, Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenlemelerin gündeminde olduğunu da söyledi.

Cansu Akalp

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme kavgasında öldürülen Hakan Çakır cinayetine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından şu açıklamalara yer verdi:

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür.

Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir.

Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

-15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi,

-Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması,

Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi,
-Sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi,

  • Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi,

-Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi,

  • Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması
    gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir.

Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır.

Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız.

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz.

