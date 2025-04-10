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Ankara'daki maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var...

Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Çayırhan maden ocağında meydana gelen göçükte 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. Göçüğün vardiya değişimi sırasında yaşandığı öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ankara'daki maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var...

Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. 2’si ağır 13 işçi yaralandı.

Edinilen olay bilgilere göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi.

Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara’ya sevk edildi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kömür maden ocağı
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