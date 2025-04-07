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Ankara'daki "sahte içki" soruşturmasında "olası kastla adam öldürme" suçundan tutuklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte içkiden ölümlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.A.G. "olası kastla adam öldürme" ve "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırılık" suçlarından tutuklandı.

Ankara'daki "sahte içki" soruşturmasında "olası kastla adam öldürme" suçundan tutuklama!

Edinilen bilgiye göre, son günlerde meydana gelen alkol zehirlenmeleri ile ilgili Başsavcılıkça yürütülen, sahte içki dağıtımı yaparak ölüme sebebiyet verdiği değerlendirilen kişilere yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Yenimahalle ilçesinde tespit edilen M.A.G'nin evinde yapılan aramada 20 litre etil alkol, 18 alkol kiti, 545 gram plastik kap içerisinde anason ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.G, işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Şüpheli M.A.G, soruşturmayı yürüten savcı tarafından yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla adam öldürme" ve "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırılık" suçlarından tutuklandı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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