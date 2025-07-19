Ankara'daki sel felaketinin ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Sokaktaki araçlar da yağış nedeniyle hasar gördü.

Günün ağarmasıyla vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarını ve evlerini temizlerken, cadde ve sokaklarda vidanjörlerle suyun tahliyesi yapıldı. Anavatan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde dükkanını su basan esnaf Özlem Tohumcu, bu durumun her yıl yaşandığını belirtti.

ANKARA İÇİN YENİ UYARI

Yapılan açıklama şu şekilde;

Ankara'nın Kuzeydoğusunda Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır