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Ankara'daki sel felaketinin ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur kısa bir süre sağanağa dönüşerek su baskınlarına neden olmuştu. Başkent ile ilgili sağanak yağışa Meteoroloji’den son hava durumu verilerine ilişkin yeni bir uyarı daha geldi.

Ankara'daki sel felaketinin ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Sokaktaki araçlar da yağış nedeniyle hasar gördü.

Günün ağarmasıyla vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarını ve evlerini temizlerken, cadde ve sokaklarda vidanjörlerle suyun tahliyesi yapıldı. Anavatan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde dükkanını su basan esnaf Özlem Tohumcu, bu durumun her yıl yaşandığını belirtti.

Ankara daki sel felaketinin ardından Meteoroloji den yeni uyarı geldi 1

ANKARA İÇİN YENİ UYARI

Yapılan açıklama şu şekilde;

Ankara'nın Kuzeydoğusunda Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Ankara daki sel felaketinin ardından Meteoroloji den yeni uyarı geldi 2

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Ankara sağanak
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