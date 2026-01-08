HABER

Ankara’daki su sorunu sonrası Bakan Yumaklı’dan açıklama: “Algıyı değil suyu yönetin”

Ankara'da uzun süredir devam eden su kesintileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da yaşanan su sorunuyla ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı "Algıyı değil, suyu yönetin. Son günlerde Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğu belediyelere aittir." dedi.

Ankara'nın Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Kazan, Polatlı, Mamak, Keçiören, Pursaklar, Altındağ, Akyurt ve Yenimahalle ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi yapılıyor.

Günlerce akmayan suların geldiğinde ise çamur renginde aktığı belirtildi.

"ALGIYI DEĞİL, SUYU YÖNETİN"

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Algıyı değil, suyu yönetin" dedi. Başkentte yaşanan su sorununa değinen Bakan Yumaklı, " Son günlerde Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Şunun altını açık ve net şekilde çiziyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğu belediyelere aittir. Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Yıllardır yenilenmeyen altyapılar, göz ardı edilen yatırımlar ve yüksek su kayıp-kaçak oranları ortadayken, konuyu çarpıtarak algı oluşturma çabası ne sorunu çözer ne de vatandaşın mağduriyetini giderir" ifadelerini kullandı.

"DSİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞTIR"

Su yönetimi bahane üreterek değil planlama ve zamanında yatırım yapma işi olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Su yönetimi, bahane üretme değil; planlama, zamanında yatırım yapma, kaynakları doğru yönetme ve hesap verebilme işidir. Belediyeler artık sorumluluktan kaçmayı değil, görevlerini yerine getirmeyi tercih etmelidir. Devletimizin köklü kurumu DSİ, görev alanı çerçevesinde üzerine düşeni yapmış, verileriyle ve açıklamalarıyla durumu şeffaf biçimde ortaya koymuştur. Bakanlık olarak, ülkemizin su kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik yatırımlara bütün hızımızla devam edeceğiz" dedi.

Ankara’daki su sorunu sonrası Bakan Yumaklı’dan açıklama: “Algıyı değil suyu yönetin” 3


Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara su İbrahim Yumaklı
