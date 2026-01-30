HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'daki "telebar" soruşturmasında yeni gelişme! 9 ayrı iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına yönelik "fuhşa teşvik etme" suçundan yürütülen soruşturmada 62'si tutuklu 88 şüpheli hakkında 8 yıldan 134 yıla kadar çeşitli sürelerde hapis istemiyle 9 ayrı iddianame hazırladı.

Ankara'daki "telebar" soruşturmasında yeni gelişme! 9 ayrı iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamelerde, Çankaya ilçesinde bulunan ve "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

İddianamelerde, gerçekleştirilen fuhuş pazarlıkları ve eylemlerinden işletme sahipleri, işletmeciler, çalışanlar ve mesul müdürlerinin haberdar oldukları, mağdur kadınlar ile müşteriler arasında irtibat kurarak tarafları yüz yüze ya da telefon aracılığıyla buluşturdukları aktarıldı.

"ŞEF GARSON" ADI ALTINDA MÜŞTERİLERDEN KOMİSYON ALINMIŞ!

Bahsi geçen işletmelerde, müşterilerden para istenerek, fuhşa teşvik ve aracılık edildiği belirtilen iddianamelerde, erkek müşterilerin çoğunun fuhuş amacıyla bu mekanlara geldiği ifadesine yer verildi.

İddianamelerde ayrıca, işletme çalışanlarının "şef garson" adı altında telebara gelen müşterilerden komisyon aldığı, kadın çalışanların ise fuhuş müşterisi temin etmek amacıyla bu mekanlarda çalıştıkları kaydedildi.

İddianamelerde, şüphelilerin işletmeye gelen müşterileri karşıladığı, erkek müşteriler işletmede çalışan kadınlar ile çıktıklarında hediye ve kişisel bakım masrafları adı altında müşterilerden para talep ettiği, kadınları müşterilerin masalarına kadar getirerek yüklü miktarda bahşiş aldıkları tespitlerine yer verildi.

Ayrıca şüphelilerin, mağdur kadınlar ile suça konu işletmelere gelen erkek müşterilerin para karşılığı cinsel birliktelik yaşamalarına fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek teşvik ve aracılık ettikleri, böylelikle fuhuş suçunun işlenmesini kolaylaştırdıkları aktarıldı.

Başsavcılıkça hazırlanan 9 ayrı iddianamede, 89 mağdur kadına yönelik 88 şüphelinin "fuhşa teşvik etme" suçundan 8 yıldan 134 yıla kadar çeşitli sürelerde hapisle cezalandırılmaları istendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2025'in en çok satan 10 akıllı telefonu açıklandı: İşte o liste2025'in en çok satan 10 akıllı telefonu açıklandı: İşte o liste
Depremde öksüz ve yetim kalan siyam ikizlerini ölüm ayırdıDepremde öksüz ve yetim kalan siyam ikizlerini ölüm ayırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara fuhuş teşvik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.