HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Soruşturma tamamlandı! Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kaza Türkiye'de uzunca bir süre konuşulmuştu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur 22,5 yıl hapsi isteniyor.

Melih Kadir Yılmaz

Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Kazanın ardından anne Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle oğlunu iş birliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI! 22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Timur Cihantimur hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, kazanın oluş şekli ve olayın ardından yaşanan gelişmeler ayrıntılı şekilde yer aldı. İddianamede Cihantimur’un, kazaya neden olduğu gerekçesiyle ağır ceza mahkemesinde yargılanmasının talep edildiği öğrenildi.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.