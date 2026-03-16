Soruşturma tamamlandı! Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu

Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Kazanın ardından anne Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle oğlunu iş birliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI! 22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Timur Cihantimur hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, kazanın oluş şekli ve olayın ardından yaşanan gelişmeler ayrıntılı şekilde yer aldı. İddianamede Cihantimur’un, kazaya neden olduğu gerekçesiyle ağır ceza mahkemesinde yargılanmasının talep edildiği öğrenildi.