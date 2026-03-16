'Kahveli' paylaşımdan sonra Netanyahu'dan yeni video!

28 Şubat tarihinde ABD ile İsrail ortaklığında başlatılan İran savaşında Tahran cephesi ABD ve İsrail saldırılarına füze ve dronlarla karşılık veriyor. Geçtiğimiz günlerde ortalarda gözükmemesiyle dünya gündemine oturan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen basın toplantısında 'altı parmağı' görüldüğü iddialarıyla ilgili video paylaşmıştı.

İDDİALARA 'KAHVELİ' YANIT

Bir işletmede kahve içerken görüntülerini paylaşan Netanyahu, öldüğü iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını göstermişti.

YAPAY ZEKA İDDİASI

Netanyahu'nun videoda içtiği kahvenin hiç eksilmemesi sebebiyle bu paylaşımın da yapay zekayla tasarlandığı iddia edilmişti.

YENİ PAYLAŞIM

Netanyahu bu öğlen saatlerinde X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda Netanyahu'nun İsraillilerle sohbet ettiği görüldü.