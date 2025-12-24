HABER

Ankara'daki uçak kazası sonrası Bahçeli'den açıklama: "Düşündürücü ve üzücü"

Melih Kadir Yılmaz

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Al-Hadda'nın da bulunduğu uçak dün düştü. Konuyla ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamada bulundu. Bahçeli, "Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür" dedi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere kalkan özel jetle radar bağlantısı kesilmiş ve olay kısa sürede gündem olmuştu. Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin olduğu uçağın kısa süre sonra düştüğü haberi kamuoyuna yansıdı.

Uçaktaki 8 kişi hayatını kaybederken, jette kalkıştan kısa süre sonra elektrik arızası meydana geldiği, pilotların kuleye haber verdikten sonra dönüşe geçtiği ancak Esenboğa'ya inemeden Haymana tarafında düştüğü öğrenildi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

Konu kısa sürede gündemin en üst sıralarına otururken, art arda açıklamalar geldi. MHP Gene Başkanı da düşen uçakla ilgili bir paylaşımda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin konu özelinde yaptığı paylaşım şu şekilde:

Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti’nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır.

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür.

"DÜŞÜNDÜRÜCÜ, ÜZÜCÜDÜR"

Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti’nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür.

Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum"

