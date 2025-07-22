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Ankara'daki yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 12 Temmuz'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. tutuklandı.

Ankara'daki yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlenmişti. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden olduğu anlaşılmıştı.

Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etmişti.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara facia
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