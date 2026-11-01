Ankara Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Ankara hava durumu nasıl?

1 Kasım 2026 tarihinde Ankara'da hava durumu değişken. Kış mevsiminin habercisi olarak sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde serinlik hissedilecek. Gün ilerledikçe hava ılımlı hale gelecek. Ancak akşam saatlerinde hava durumu bozulacak. Bu, dışarıda vakit geçirenler için hazırlıklı olma çağrısını yapıyor.

Günün ilk kısmında güneşli ve açık bir gökyüzü hakim. Öğleden sonra bulutların artması bekleniyor. Ankaralılar, açık hava etkinliklerini planlarken bu durumu dikkate almalı. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Önümüzdeki günler, özellikle 2 ve 3 Kasım tarihlerinde ılıman seyredecek. Hava sıcaklıkları yine 20 derece civarında olacak. Ancak bulutluluğun artması ve kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir unsur. Bu nedenle kalın giyinmek ve yanınıza bir şemsiye almak iyi bir fikir.

Kırsal alanlarda akşam saatlerinde havanın kararmasıyla sıcaklıklar düşecek. Soğuma hissiyatı rüzgarın etkisiyle daha fazla hissedilebilir. Kat kat giyinmek veya kalın bir dış giysi seçmek sağlık açısından önemli. Beklenmedik hava değişikliklerini unutmamak gerekiyor. Dışarıda vakit geçirmeden önce önlemlerinizi almakta fayda var.

Ankara'nın hava durumu 1 Kasım'da güzel bir güne işaret ediyor. Ancak dikkatli olunması gereken koşulları da beraberinde getiriyor. Dışarıda vakit geçirecekler, hava durumu değişimlerine karşı hazırlıklı olmalı. Ekim ayının son günlerinde ılımlı havalar yaşanıyor. Kışa geçerken daha sıkı önlemler almak akıllıca olacaktır.