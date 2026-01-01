HABER

Ankara Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça soğuk geçecek. Karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık -10 ile -1 derece arasında değişirken, gün boyunca kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde ise hava ılımanlaşacak. Güncel hava tahminlerine dikkat etmek ve gereken önlemleri almak, buzlanma riskine karşı yolda güvenli kalmak açısından önemlidir.

Taner Şahin

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe. Ankara'da hava durumu oldukça soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık -10 ile -1 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez ayakkabılar da faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 2 Ocak Cuma günü sıcaklık -9 ile -2 derece arasında olacak. Hava açık bir şekilde geçecek. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar -6 ile 3 derece arasında değişecek. Hava yine açık kalacak. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık -1 ile 6 derece arasında olacak. Hava o gün kapalı durumda olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük seyredecek. Kat kat giyinmek önem taşıyor. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Ayrıca, buzlanma riski bulunuyor. Yolda dikkatli olmak gerekli. Araçların kış lastiklerini kontrol etmek de önemli.

Ankara'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerine göz atmalısınız. Gereken önlemleri almak önemlidir.

